16:03 Милош Раонич: «Знал, что матч с Соком – это серьезное препятствие»|1
12:59 Изнер в четвертый раз за пять лет вышел в финал турнира в Атланте|0
10:54 Джон Изнер: «Сок – отличный теннисист, и я очень хотел выиграть этот матч»|0
09:57 Джек Сок: «В конце второго сета у меня пропала первая подача, а на второй Изнер очень опасен»|0
11:59 Джек Сок: «В начале матча Лацко отлично держал глубину, не давал мне закрепиться на задней линии»|1
19:28 Слоун Стивенс: «У нас с Возняцки брилллианты одинакового размера, но я за свои заплатила меньше»|31
16:44 Джек Сок: «Мне очень нужно отдохнуть»|0
14:35 Ллейтон Хьюитт: «Удалось сразу же нейтрализовать главные оружия Сока – его подачу и форхенд»|2
10:06 Сок впервые вышел в полуфинал АТР|5
10:43 Джон Изнер: «Когда делаю брейк, дальше всегда играю чисто»|0
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