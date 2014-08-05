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    Теннис Джек Сок – Юрген Мельцер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Джек СокСША
    1 3
    Юрген МельцерАвстрия
    Турнир Rogers Cup. Мужчины. Монреаль, Канада, август. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 5 августа 2014, 22:30
    Статус матча завершен
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    Новости команд

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    10:54 Джон Изнер: «Сок – отличный теннисист, и я очень хотел выиграть этот матч»|0

    09:57 Джек Сок: «В конце второго сета у меня пропала первая подача, а на второй Изнер очень опасен»|0

    26 июля 2014

    11:59 Джек Сок: «В начале матча Лацко отлично держал глубину, не давал мне закрепиться на задней линии»|1

    23 июля 2014

    19:28 Слоун Стивенс: «У нас с Возняцки брилллианты одинакового размера, но я за свои заплатила меньше»|31

    13 июля 2014

    16:44 Джек Сок: «Мне очень нужно отдохнуть»|0

    14:35 Ллейтон Хьюитт: «Удалось сразу же нейтрализовать главные оружия Сока – его подачу и форхенд»|2

    12 июля 2014

    10:06 Сок впервые вышел в полуфинал АТР|5

    10 июля 2014

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