21:35 Марин Чилич: «Я не против селфи, но это же плохие фотографии»|25
15:56 Елена Веснина: «Встретил теннисист девушку – ему надо ей сказать: «Ко мне могут прийти в шесть утра – какой у тебя адрес?»|23
13:36 Марин Чилич: «Не ожидал, что проиграю Росолу всего два гейма»|2
16:46 Зверев стал первым с 2006 года 17-летним полуфиналистом турнира АТР|11
09:54 Марин Чилич: «Начало четвертого сета меня расстроило»|11
12:34 Марин Чилич: «Отлично потренировались на неделе перед «Уимблдоном», и это дает плоды по ходу матчей»|2
19:50 Чилич впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона»|8
16:45 Томаш Бердых: «Темнота – не оправдание моего поражения. Чилич был лучше»|1
13:29 Марин Чилич: «Мне очень повезло выиграть сегодня»|2
13:08 Жереми Шарди: «Тенниса, который я показал в трех первых матчах, будет достаточно, чтобы обыграть Чилича»|5
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