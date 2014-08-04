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    Теннис Марин Чилич – Денис Истомин

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 4 7
    Марин ЧиличХорватия
    2 6 5
    Денис ИстоминУзбекистан
    Турнир Rogers Cup. Мужчины. Монреаль, Канада, август. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 4 августа 2014, 19:00
    Статус матча завершен
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