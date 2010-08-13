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    Теннис Рафаэль Надаль – Кевин Андерсон

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7
    Рафаэль НадальИспания
    2 6
    Кевин АндерсонЮАР
    Турнир Rogers Cup. Мужчины. Монреаль, Канада, август. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 13 августа 2010, 03:30
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Рафаэль Надаль –  Стэн Вавринка
    		 7:6 6:3
     Кевин Андерсон –  Сэм Куэрри
    		 7:6 4:6 6:4

    Будущие соперники

    1/4 финала –  Филипп Кольшрайбер
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