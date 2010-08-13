14:56 Рафаэль Надаль: «Чувствую себя хорошо, и очень мотивирован сыграть здесь на своем высшем уровне»|10
19:25 Рафаэль Надаль: «Сыграть в паре с Джоковичем – позитивный опыт»|5
09:42 Надаль и Джокович проиграли в первом круге парного турнира в Торонто|27
11:18 Рейтинг АТР. Роддик вылетел из десятки, Тсонга в нее вернулся, Габашвили выпал из сотни|19
10:51 Надаль на вертолете слетал на тренировку|4
16:52 Рафаэль Надаль: «Сейчас я более целостный игрок, чем в 2005»|5
19:31 Надаль и Мустер, возможно, начнут сотрудничество этой осенью|18
21:38 Надаль проведет жеребьевку турнира Rogers Cup на вершине CN Tower|5
19:51 Надаль и Джокович сыграют на Rogers Cup в паре|27
09:45 Надаль – самый популярный человек Испании |330
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