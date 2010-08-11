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    Теннис Александр Долгополов мл. – Михаил Южный

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    1 7 7
    Александр ДолгополовУкраина
    6 6 5
    Михаил ЮжныйРоссия
    Турнир Rogers Cup. Мужчины. Монреаль, Канада, август. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 11 августа 2010, 19:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/32 финала Счет
     Александр Долгополов –  Филипп Петцшнер
    		 1:6 6:2 7:6
     Жиль Симон –  Михаил Южный
    		 4:6 4:6  

    Будущие соперники

    1/8 финала –  Томаш Бердых
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