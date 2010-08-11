09:37 В первом круге турнира в Торонто Южный сыграет с Симоном|0
12:01 Александр Долгополов: «В решающий момент соперник сделал несколько ошибок, и это помогло мне»|0
11:52 Хуан Карлос Ферреро: «Я приехал со стремлением выиграть турнир»|10
13:22 В первом круге турнира в Гштааде Южный сыграет с Королевым|0
10:40 Флориан Майер: «Игра Долгополова меня удивила»|0
23:15 Михаил Южный: «Если дель Потро и Монако вернутся в строй, у сборной Аргентины будут хорошие шансы в полуфинале»|0
20:59 Михаил Южный: «Выиграв первый сет, Налбандян поймал кураж и заиграл еще лучше»|0
20:12 Эдуардо Шванк: «Обрадовались, когда узнали, что Давыденко сыграет в паре»|1
22:20 Капитан сборной Аргентины: «Я думаю, что для нас счет 1:1 – это хороший результат сегодняшнего дня»|0
22:07 Борис Собкин: «Считаю, что решающими факторами победы были мишин опыт и его хорошая подача»|0
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