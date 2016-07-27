10:09 Рейтинг АТР. Хачанов вернулся в Топ-100|4
07:09 Фабио Фоньини: «Я должен быть доволен. Титул – есть титул»|2
22:30 Умаг (ATP). Фоньини выиграл первый титул за 2 года|12
22:46 Умаг (ATP). Фоньини, Мартин вышли в финал|1
09:14 Фелисиано Лопес: «Впервые за 20-летнюю карьеру по ходу матча меня оскорбил тренер соперника»|1
22:50 Между Лопесом и тренером Фоньини возник конфликт после матча |7
16:50 La Gazzetta dello Sport: на свадьбу Фоньини и Пеннетты приглашены Джокович, Надаль, Хингис, Тотти, Росси|59
11:49 Флавия Пеннетта: «Девчонки – моя семья. Такое не заканчивается»|15
19:20 Фоньини в Мадриде отказался пожать руку судье, оштрафовавшему его в очке от матчбола|7
23:09 Томич на матчболе пытался принять подачу Фоньини ручкой ракетки|30
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