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    Теннис Джаред Дональдсон – Фабио Фоньини

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 3 6
    Джаред ДональдсонСША
    3 6 3
    Фабио ФоньиниИталия
    Турнир Rogers Cup. Мужчины. Монреаль, Канада, август. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 27 июля 2016, 19:40
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/64 финала Счет
     Джон Миллман –  Джаред Дональдсон
    		 4:6 3:4
     Фабио Фоньини –  Стив Джонсон
    		 6:4 6:4

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Милош Раонич
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