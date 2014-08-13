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    Теннис Кирстен Флипкенс – Симона Халеп

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 2
    Кирстен ФлипкенсБельгия
    6 6
    Симона ХалепРумыния
    Турнир W&S Financial Group Open. Женщины. Цинциннати, США, август. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 13 августа 2014, 05:40
    Статус матча завершен
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