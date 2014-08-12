23:10 Дияс, Киргиос и Раонич впервые вышли во вторую неделю «Уимблдона»|3
11:11 Петра Квитова: «Конечно, я предпочитаю играть на траве, но не считаю грунт своим соперником»|1
11:08 Зарина Дияс: «В прошлом году Флипкенс играла в полуфинале «Уимблдона», так что эта победа придаст мне уверенности в себе»|11
10:54 Доминика Цибулкова: «В конце матча я продемонстрировала боевой дух. Приятно одерживать такие победы»|1
09:01 Доминика Цибулкова: «Дияс – молодая теннисистка, ей нечего терять»|4
19:15 Линц (WTA). Азаренко вышла в финал|4
10:35 Савиных не смогла выйти в основную сетку турнира в Гуанчжоу|0
21:21 Донна Векич: «Расстроена тем, что не смогла выиграть титул, хотя была очень близка»|2
20:23 Ирина Бегу: «Во втором сете я заволновалась, когда Донна отыгралась со счета 2:4»|1
14:02 Ташкент (WTA). Бегу выиграла первый титул|5
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