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    Теннис Diyas, Zarina – Ирина Бегу

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 7
    Зарина ДиясКазахстан
    6 6
    Ирина БегуРумыния
    Турнир W&S Financial Group Open. Женщины. Цинциннати, США, август. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 августа 2014, 19:00
    Статус матча завершен
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