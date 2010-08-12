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11:18 Иванович отказалась от wild card на турнир в Монреале|43
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13:14 Ана Иванович: «По моим ощущениям, это были два разных матча»|3
11:03 Виктория Азаренко: «Желаю Ане удачи на остаток турнира»|7
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14:37 Энен и Иванович предпочли турниру в Окленде Кубок Хопмана|1
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