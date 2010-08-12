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    Теннис Ана Иванович – Елена Веснина

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Ана ИвановичСербия
    0 3
    Елена ВеснинаРоссия
    Турнир W&S Financial Group Open. Женщины. Цинциннати, США, август. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 августа 2010, 19:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Ана Иванович –  Ярослава Шведова
    		 6:1 7:5
     Елена Веснина –  Франческа Скьявоне
    		 6:4 6:4

    Будущие соперники

    1/4 финала –  Акгюль Аманмурадова
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