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    Теннис Гизела Дулко – Янина Викмайер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 2
    Гисела ДулкоАргентина
    7 6
    Янина ВикмайерБельгия
    Турнир W&S Financial Group Open. Женщины. Цинциннати, США, август. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 11 августа 2010, 19:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/32 финала Счет
     Гисела Дулко –  Люция Шафаржова
    		 6:4 6:3
     Грета Арн –  Янина Викмайер
    		 2:6 2:6

    Будущие соперники

    1/8 финала –  Ли На
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