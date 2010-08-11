12:14 Янина Викмайер: «Очень довольна своей формой»|2
17:17 Саманта Стосур: «Надеюсь, в этом году у меня останется горючее и на US Open»|0
13:00 Янина Викмайер: «Я хорошо провела матч и очень довольна своей игрой»|1
09:30 Шарапова не сыграет на парном турнире в Стэнфорде|13
13:05 Шарапова в Стэнфорде сыграет парой с Викмайер|21
12:18 Флавия Пеннетта: «В начале матча мы немного нервничали»|0
12:00 Гисела Дулко: «Было трудно возвращаться на корт после проигранного одиночного финала»|0
11:40 Араван Резаи: «На этой неделе я доказала, что могу играть стабильно»|1
12:20 Араван Резаи: «В финале собираюсь играть в свою игру, быть агрессивной»|1
11:30 Гисела Дулко: «Для меня очень много значит выход в финал»|2
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