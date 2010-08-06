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12:17 Серена Уильямс сыграет в Кубке Хопмана с Изнером, Джокович – с Иванович|10
22:43 Tennis Twitter. Типсаревич собирается выпить, Изнер смотрит бейсбол и другие новости|5
14:13 Джон Изнер: «В этом году я четыре раза играл в финалах и последние три проиграл»|0
12:43 Марди Фиш: «Я еще никогда выигрывал два турнира подряд»|1
22:12 Tennis Twitter. Карлович на костылях ходил в магазин, Серена Уильямс пообедала с Лайсачеком и другие новости|5
15:01 Джон Изнер: «Когда температура понизилась, играть стало значительно проще»|0
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15:04 Джон Изнер: «Сегодня с работой ног дело обстояло намного лучше»|0
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