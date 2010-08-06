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    Теннис Ксавье Малисс – Джон Изнер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 3 7
    Ксавье МалиссБельгия
    4 6 6
    Джон ИзнерСША
    Турнир Citi Open. Мужчины. Вашингтон, США, август. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 августа 2010, 04:20
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Жюльен Беннето –  Ксавье Малисс
    		 5:7 4:6
     Тьемо де Баккер –  Джон Изнер
    		 6:7 6:7

    Будущие соперники

    1/4 финала –  Томаш Бердых
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