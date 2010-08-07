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    Теннис Ксавье Малисс – Маркос Багдатис

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 6
    Ксавье МалиссБельгия
    6 7
    Маркос БагдатисКипр
    Турнир Citi Open. Мужчины. Вашингтон, США, август. 1/2 финала 1/2 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 7 августа 2010, 21:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/4 финала Счет
     Томаш Бердых –  Ксавье Малисс
    		 4:6 6:3 2:6
     Фернандо Вердаско –  Маркос Багдатис
    		 6:7 4:6  

    Будущие соперники

    финал –  Давид Налбандян
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    Новости команд

    7 августа 2010

    19:25 Фернандо Вердаско: «Мы оба не смогли сыграть на хорошем уровне»|3

    19:19 Маркос Багдатис: «Матч проходил в очень тяжелых условия»|5

    12:00 Ксавье Малисс: «Я был даже рад раннему началу матча»|0

    11:53 Томаш Бердых: «Возможно, не поеду в Вашингтон в следующем году»|13

    30 июля 2010

    13:15 Тренером Шараповой по физподготовке стал Скотт Бернс|2

    29 июля 2010

    12:16 Маркос Багдатис: «Есть позитивный настрой, что очень важно, и я с нетерпением жду следующего матча»|0

    23 июля 2010

    12:15 Энди Роддик: «Я не думаю, что будут какие-то сюрпризы в матче с Малиссом»|1

    20 июля 2010

    23:00 Tennis Twitter. Серена Уильямс после операции, Звонарева во Флориде, Содерлинг рыбачит|15

    13 июля 2010

    13:57 Багдатис снялся с турнира в Атланте|1

    27 июня 2010

    17:32 Сэм Куэрри: «Если бы мы сегодня не закончили, нам бы пришлось доигрывать в понедельник, а это было бы очень трудно»|1



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