19:25 Фернандо Вердаско: «Мы оба не смогли сыграть на хорошем уровне»|3
19:19 Маркос Багдатис: «Матч проходил в очень тяжелых условия»|5
12:00 Ксавье Малисс: «Я был даже рад раннему началу матча»|0
11:53 Томаш Бердых: «Возможно, не поеду в Вашингтон в следующем году»|13
13:15 Тренером Шараповой по физподготовке стал Скотт Бернс|2
12:16 Маркос Багдатис: «Есть позитивный настрой, что очень важно, и я с нетерпением жду следующего матча»|0
12:15 Энди Роддик: «Я не думаю, что будут какие-то сюрпризы в матче с Малиссом»|1
23:00 Tennis Twitter. Серена Уильямс после операции, Звонарева во Флориде, Содерлинг рыбачит|15
13:57 Багдатис снялся с турнира в Атланте|1
17:32 Сэм Куэрри: «Если бы мы сегодня не закончили, нам бы пришлось доигрывать в понедельник, а это было бы очень трудно»|1
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