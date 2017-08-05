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    Теннис Александер Зверев – Daniil Medvedev

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Александр ЗверевГермания
    2 4
    Даниил МедведевРоссия
    Турнир Citi Open. Мужчины. Вашингтон, США, август. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 5 августа 2017, 00:10
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Александр Зверев –  Теннис Сандгрен
    		 7:5 7:5
     Даниил Медведев –  Григор Димитров
    		 6:4 6:2

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Кеи Нисикори
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