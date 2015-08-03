android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Дуди Села – Чунг, Хион

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 1
    Дуди СелаИзраиль
    6 6
    Хен ЧонЮжная Корея
    Турнир Citi Open. Мужчины. Вашингтон, США, август. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 августа 2015, 23:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    26 июля 2015

    08:23 Атланта (АТР). Фиш в первом круге сыграет с Селой|0

    28 мая 2015

    08:39 Жо-Вильфред Тсонга: «Мне придется вести борьбу, так что лучше сохранять энергию»|3

    19 мая 2015

    09:30 Впервые с 2008 года в Топ-100 мужского рейтинга четыре игрока младше 20|5

    15 мая 2015

    10:30 Рублев, Хен Чон получили wild card в квалификацию «Ролан Гаррос», Коккинакис, Пуйе – в основу|36

    27 апреля 2015

    09:31 Рейтинг ATP. Вавринка обошел Чилича, Хачанов и Рублев обновили личные рекорды, Хен Чон дебютировал в Топ-100|12

    27 марта 2015

    14:15 Впервые с 2007 года во второй круг «Мастерса» в Майами вышли четыре тинейджера|10

    5 февраля 2015

    11:16 Впервые за 7,5 лет в Топ-200 АТР восемь игроков младше 20 лет|23

    4 февраля 2015

    19:14 Жазири снялся с матча турнира в Монпелье, чтобы избежать встречи с Селой|26

    23 января 2015

    17:55 Дуди Села: «Хотел немного повеселить зрителей»|27

    16:01 Рафаэль Надаль: «Вчера чувствовал себя лучше, чем ожидал»|18



    Лучшие материалы