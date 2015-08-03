08:23 Атланта (АТР). Фиш в первом круге сыграет с Селой|0
08:39 Жо-Вильфред Тсонга: «Мне придется вести борьбу, так что лучше сохранять энергию»|3
09:30 Впервые с 2008 года в Топ-100 мужского рейтинга четыре игрока младше 20|5
10:30 Рублев, Хен Чон получили wild card в квалификацию «Ролан Гаррос», Коккинакис, Пуйе – в основу|36
09:31 Рейтинг ATP. Вавринка обошел Чилича, Хачанов и Рублев обновили личные рекорды, Хен Чон дебютировал в Топ-100|12
14:15 Впервые с 2007 года во второй круг «Мастерса» в Майами вышли четыре тинейджера|10
11:16 Впервые за 7,5 лет в Топ-200 АТР восемь игроков младше 20 лет|23
19:14 Жазири снялся с матча турнира в Монпелье, чтобы избежать встречи с Селой|26
17:55 Дуди Села: «Хотел немного повеселить зрителей»|27
16:01 Рафаэль Надаль: «Вчера чувствовал себя лучше, чем ожидал»|18
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