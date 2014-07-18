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    Теннис Mladenovic, Kristina – Франческа Скьявоне

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    3 6 7
    Кристина МладеновичФранция
    6 3 5
    Франческа СкьявонеИталия
    Турнир Istanbul Cup. Женщины. Стамбул, Турция, июль. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 18 июля 2014, 17:55
    Статус матча завершен
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