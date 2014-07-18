20:53 Елена Веснина: «Прихожу в спортзал, а там Скьявоне: «Вау, браво, браво! Это она плохо играла или ты как Сампрас?»|5
19:48 Кристина Младенович: «Просто стараюсь верить в себя, работать и надеяться, что однажды окажусь там же, где Ли На»|3
19:35 Ли На: «С кем бы я сегодня ни играла, проиграла бы»|12
15:40 Ли На впервые проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»|29
15:30 Младенович впервые обыграла теннисистку Топ-5|6
10:40 Скьявоне обыграла теннисистку Топ-20 впервые за год|3
10:54 Агнешка Радванска: «Франческа уже показала, что в Катовице она приехала в отличной форме»|1
10:44 Франческа Скьявоне: «Было трудно приспособиться к корту в Катовице после Индиан-Уэллса и Майами»|0
17:25 В Монтеррее прошла зомби-вечеринка игроков|11
21:34 Рио (WTA). Скьявоне сыграет с Домингес-Лино|0
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