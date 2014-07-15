12:58 Мария Шарапова: «Ждала сложного матча с Дульгеру»|1
23:21 Александра Дульгеру: «Не могу дождаться возвращения в тур»|1
10:37 Ирина Фалькони: «Очень жаль, что Дульгеру не смогла продолжить матч»|0
11:24 Дульгеру исполнила танец в стиле Майкла Джексона|3
21:15 Вера Звонарева: «Даже хорошо, что сегодня был такой тяжелый матч с разными игровыми ситуациями»|3
16:10 Вера Звонарева: «Играла с Дульгеру раньше и не жду легкого матча»|3
16:00 Александра Дульгеру: «Нас с Софи, наверное, тошнить друг от друга будет»|0
19:57 Лора Робсон: «Этой победой я в какой-то мере оправдала свою wild card»|0
13:32 Франческа Скьявоне: «Надеюсь приехать на US Open, проведя больше матчей, чем я сделала в Торонто и Цинциннати. Именно поэтому я здесь»|1
20:40 Марино сыграет в основной сетке Торонто после снятия Дульгеру|0
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