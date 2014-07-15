android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Козлова, Катерина – Александра Дульгеру

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 0 3
    Катерина КозловаУкраина
    3 6 6
    Александра ДулгеруРумыния
    Турнир Istanbul Cup. Женщины. Стамбул, Турция, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 15 июля 2014, 16:35
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    7 мая 2013

    12:58 Мария Шарапова: «Ждала сложного матча с Дульгеру»|1

    20 ноября 2012

    23:21 Александра Дульгеру: «Не могу дождаться возвращения в тур»|1

    9 марта 2012

    10:37 Ирина Фалькони: «Очень жаль, что Дульгеру не смогла продолжить матч»|0

    22 февраля 2012

    11:24 Дульгеру исполнила танец в стиле Майкла Джексона|3

    17 января 2012

    21:15 Вера Звонарева: «Даже хорошо, что сегодня был такой тяжелый матч с разными игровыми ситуациями»|3

    16 января 2012

    16:10 Вера Звонарева: «Играла с Дульгеру раньше и не жду легкого матча»|3

    9 января 2012

    16:00 Александра Дульгеру: «Нас с Софи, наверное, тошнить друг от друга будет»|0

    25 сентября 2011

    19:57 Лора Робсон: «Этой победой я в какой-то мере оправдала свою wild card»|0

    22 августа 2011

    13:32 Франческа Скьявоне: «Надеюсь приехать на US Open, проведя больше матчей, чем я сделала в Торонто и Цинциннати. Именно поэтому я здесь»|1

    5 августа 2011

    20:40 Марино сыграет в основной сетке Торонто после снятия Дульгеру|0



    Лучшие материалы