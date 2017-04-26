13:49 Кубок Федерации. Россия – Бельгия. Веснина и ван Эйтванк откроют матч|12
16:15 Линц (WTA). Павлюченкова в первом круге сыграет с Севастовой, Касаткина – с Аллертовой|5
10:07 Сегодня день рождения Кимико Дате, Марина Чилича и Чаглы Буюкакчай|4
23:17 Первак возобновила карьеру и на новой неделе сыграет в Петербурге|1
17:24 Буюкакчай стала первой турчанкой в Открытой эре во втором круге «Шлема»|8
12:05 Чагла Буюкакчай: «В прошлом году смотрела мужской финал в Стамбуле, и там был аншлаг из-за Федерера. Сегодня аншлаг был из-за меня»|2
09:46 Рейтинг WTA. Зигемунд и Ковинич вошли в Топ-50, Буюкакчай – в Топ-100|1
18:40 Буюкакчай стала первой турчанкой, выигравшей турнир WTA|11
17:47 Чагла Буюкакчай: «Мне очень жаль Бельгию. Но никто из моих коллег по WTA со всего мира не говорил ничего об атаках в Турции»|30
21:45 Эжени Бушар: «Иногда я видела перед собой четыре мяча вместо одного»|2
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