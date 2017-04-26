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    Теннис Buyukakcay, Cagla – Марина Заневска

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Чагла БуюкакчайТурция
    2 1
    Марина ЗаневскаяБельгия
    Турнир Istanbul Cup. Женщины. Стамбул, Турция, июль. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 26 апреля 2017, 15:10
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Тимеа Бабош
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