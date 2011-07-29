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    Теннис Мария Кириленко – Серена Уильямс

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 6 2
    Мария КириленкоРоссия
    6 3 6
    Серена УильямсСША
    Турнир Bank of the West Classic. Женщины. Стэнфорд, США, июль. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 29 июля 2011, 03:05
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Юлия Гергес –  Мария Кириленко
    		 2:6 3:6
     Серена Уильямс –  Анастасия Родионова
    		 6:0 6:0

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Мария Шарапова
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