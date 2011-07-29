15:26 Мария Шарапова: «За последний год мне не раз приходилось делать нелегкий выбор»|17
16:55 Мария Кириленко: «Лена подмигнула мне, прежде чем кинуть букет»|2
12:25 Мария Кириленко: «Против Серены постараюсь показать свой лучший теннис и надеюсь, это мне поможет»|12
11:28 Серена Уильямс: «Мне не терпится вернуться на вершину»|139
10:20 Кириленко впервые за год обыграла теннисистку Топ-20|5
10:01 Серена Уильямс четвертый раз в карьере не проиграла в матче ни гейма|17
13:37 Стала известна сетка турнира в Стэнфорде|6
23:39 Серена Уильямс попадет на US Open по защищенному рейтингу|26
20:37 Серена Уильямс на пляже в Майами|13
13:50 Шарапова, Курникова и сестры Уильямс вошли в список самых популярных спортсменок США|2
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .