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    Теннис Агнешка Радванска – Chang, Kai-Chen

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 3 6
    Агнешка РадванскаПольша
    4 6 0
    Чан Кай-ЧенТайвань
    Турнир Bank of the West Classic. Женщины. Стэнфорд, США, июль. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 июля 2011, 02:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Агнешка Радванска –  Барбора Стрыцова
    		 6:1 6:2
     Хилари Барт –  Чан Кай-Чен
    		 5:7 4:6

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Сабин Лисицки
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