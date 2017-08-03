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    Теннис Мугуруца Бланко, Гарбин – Kayla Day

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Гарбинье МугурусаИспания
    2 0
    Кайла ДэйСША
    Турнир Bank of the West Classic. Женщины. Стэнфорд, США, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 августа 2017, 03:10
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Счет
     – 
     Мисаки Дои –  Кайла Дэй
    		 4:6 2:6

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Ана Конюх
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