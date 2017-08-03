08:57 Гарбинье Мугуруса: «Не вижу «новое лицо женского тенниса». Сейчас царит разнообразие»|25
23:45 Гарбинье Мугуруса: «Сыграть в финале и выиграть его – несопоставимые вещи. Никто не помнит проигравшего»|7
08:29 В первом круге турнира в Стэнфорде Шарапова сыграет с Брэди|17
09:06 Гарбинье Мугуруса: «После чемпионского ужина на «Уимблдоне» не было танцев»|11
12:32 Рейтинг WTA. Мугуруса вошла в Топ-4, Бертенс и Контавейт – в Топ-30|2
09:22 Мугуруса признана лучшей теннисисткой июня|9
09:30 Рейтинг WTA. Плишкова 1-я, Мугуруса и Конта – в Топ-5, Азаренко приблизилась к Топ-200|15
01:16 Чемпионская гонка WTA. Халеп обошла Плишкову и стала 1-й, Мугуруса и Винус – в Топ-4, Кузнецова 10-я|2
10:18 Кончита Мартинес о победе Мугурусы на «Уимблдоне»: «Это судьба»|7
20:04 Гарбинье Мугуруса: «На чемпионском балу хотела бы потанцевать с Роджером»|33
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