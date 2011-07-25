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    Теннис Хуан Игнасио Чела – Не определен

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    Хуан Игнасио ЧелаАргентина
    Не определен
    Турнир ATP Studena Croatia Open Umag. Мужчины. Умаг, Хорватия, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 25 июля 2011
    Статус матча перенесен
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    Видео

    Будущие соперники

    1/8 финала –  Потито Стараче
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    30 мая 2011

    20:09 Хуан Игнасио Чела: «Я почувствовал себя моложе»|0

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