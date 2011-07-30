17:08 Иван Любичич: «Подача сегодня была просто за гранью»|1
11:36 Хуан Карлос Ферреро: «Безусловно, необходимо лучше играть на старте в следующих матчах»|2
12:28 Хуан Карлос Ферреро: «Я поверил, что снова могу выигрывать турниры после травмы»|2
11:38 Пабло Андухар: «Рад за Ферреро, потому что он очень тяжело возвращался после травмы»|0
15:32 Пабло Андухар: «В юности был фанатом Ферреро»|1
10:27 Хуан Карлос Ферреро: «Я возвращаюсь после травмы, и четыре победы подряд помогают найти ритм, почувствовать радость и уверенность»|1
09:56 Хуан Карлос Ферреро: «Я должен быть надежнее в розыгрышах и немного стабильнее»|0
19:15 Федерико дель Бонис: «Это похоже на сон»|0
10:47 Хуан Карлос Ферреро: «Результат матчей сейчас не так важен, но побеждать, конечно, приятно»|5
13:40 Александр Долгополов: «Я сейчас явно не на пике формы»|1
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