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    Теннис Хуан Карлос Ферреро – Александр Долгополов мл.

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 4
    Хуан Карлос ФеррероИспания
    6 6
    Александр ДолгополовУкраина
    Турнир ATP Studena Croatia Open Umag. Мужчины. Умаг, Хорватия, июль. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 30 июля 2011, 23:10
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Карлос Берлок –  Хуан Карлос Ферреро
    		 1:6 6:7
     Альберт Рамос-Винолас –  Александр Долгополов
    		 3:6 5:7

    Будущие соперники

    Финал –  Марин Чилич
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    16 июля 2011

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