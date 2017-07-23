09:14 Андрей Рублев: «Рад, что впервые вышел в финал АТР»|1
20:32 Рублев впервые вышел в финал АТР|25
09:03 Андрей Рублев: «Матч с Фоньини был одним из самых сложных в моей карьере»|1
23:42 Рублев впервые вышел в 1/2 финала турнира АТР |12
10:52 Андрей Рублев: «Очень рад обыграть Берлока, потому что он всегда борется до конца»|9
17:57 Рублев сыграет в Умаге после отказа Чорича|29
10:59 Рейтинг ATP. Федерер вернулся в Топ-3, Димитров – в Топ-10, Рублев дебютировал в Топ-80|101
22:59 Борис Беккер: «Пара русских, которых я видел, очень перспективны»|11
16:46 35-летний Лоренци впервые вышел во второй круг «Уимблдона»|2
10:19 Андрей Рублев: «Конечно, я очень рад, но есть полно ребят, которые выиграли гораздо больше матчей, чем я»|6
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