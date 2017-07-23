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    Теннис Рублев, Андрей – Паоло Лоренци

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Андрей РублевРоссия
    4 2
    Паоло ЛоренциИталия
    Турнир ATP Studena Croatia Open Umag. Мужчины. Умаг, Хорватия, июль. Финал Финал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 23 июля 2017, 19:10
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Полуфинал Счет
     Иван Додиг –  Андрей Рублев
    		 6:7 1:6
     Паоло Лоренци –  Алессандро Джаннези
    		 6:2 4:6 6:3
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