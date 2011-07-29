13:05 Ен-Хсунь Лу: «Мне помог опыт нашей первой встречи с Багдатисом в 2009 году»|1
12:35 Райан Харрисон: «Для меня большая честь, что мое имя упоминается в одном предложении с Агасси и Сампрасом»|19
22:16 Райан Харрисон: «Мечтаю войти в Топ-10, а потом постараться занять первую строчку рейтинга»|0
20:35 Марди Фиш: «С тех двух побед и начался мой рывок в Топ-10»|0
18:23 Райан Харрисон: «Впервые в карьере ворвусь в Топ-100 мирового рейтинга»|9
11:48 Джон Изнер: «Есть вариант, что и сейчас мы сыграем тай-брейк или парочку»|0
10:30 Между Харрисоном и Малиссом во время их матча в Атланте произошла стычка|12
20:51 Райан Харрисон: «Мы очень хотели выиграть первый титул»|0
17:59 Мэттью Эбден: «Эта победа может стать шагом к другим более крупным достижениям»|0
07:55 Харрисон сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос»|1
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