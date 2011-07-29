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    Теннис Лу Ен-Хсунь – Райан Харрисон

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 3 4
    Лу Ен-ХсуньТайвань
    3 6 6
    Райан ХаррисонСША
    Турнир Los Angeles. Мужчины. Лос-Анджелес, США, июль. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 29 июля 2011, 23:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/8 финала Счет
     Маркос Багдатис –  Лу Ен-Хсунь
    		 3:6 4:6
     Райан Харрисон –  Майкл Расселл
    		 6:3 6:4

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Марди Фиш
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