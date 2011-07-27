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    Теннис Фернандо Гонсалез – Игорь Куницын

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 3
    Фернандо ГонсалесЧили
    6 6
    Игорь КуницынРоссия
    Турнир Los Angeles. Мужчины. Лос-Анджелес, США, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 27 июля 2011, 03:15
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Райан Свитинг
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