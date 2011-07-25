android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Николас Альмагро – Не определен

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    Николас АльмагроИспания
    Не определен
    Турнир Allianz Suisse Open. Мужчины. Гштаад, Швейцария, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 25 июля 2011
    Статус матча перенесен
    Онлайн Видео

    Видео

    Будущие соперники

    1/8 финала –  Яркко Ниеминен
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    25 июля 2011

    08:31 Рейтинг АТР. Альмагро вошел в десятку, Южный поднялся на четыре позиции|34

    24 июля 2011

    14:34 Николас Альмагро: «Я доволен своей игрой, своим настроем»|0

    12:44 Альмагро вернется в Топ-10|1

    23 июля 2011

    17:09 Николас Альмагро: «Я провел хороший матч, ни на секунду не терял концентрации»|0

    16:04 Фернандо Вердаско: «С Николасом все время получаются хорошие матчи»|0

    17 июля 2011

    14:15 Давид Феррер: «Знаю, что трибуны будут поддерживать Робина, но постараюсь показать свою игру»|2

    16 июля 2011

    17:44 Михаэль Ридерштедт: «К игре с Альмагро не успел восстановиться»|0

    26 июня 2011

    10:56 Михаил Южный: «Всем известно, что Федерер на тренировках и в матче – это фактически два разных теннисиста»|12

    25 мая 2011

    14:23 Николас Альмагро: «Вы считаете, что Кубот сыграл идеально? Ну так и напишите»|3

    21 мая 2011

    22:17 Николас Альмагро: «Впереди самый важный грунтовый турнир в сезоне»|1



    Лучшие материалы