08:31 Рейтинг АТР. Альмагро вошел в десятку, Южный поднялся на четыре позиции|34
14:34 Николас Альмагро: «Я доволен своей игрой, своим настроем»|0
12:44 Альмагро вернется в Топ-10|1
17:09 Николас Альмагро: «Я провел хороший матч, ни на секунду не терял концентрации»|0
16:04 Фернандо Вердаско: «С Николасом все время получаются хорошие матчи»|0
14:15 Давид Феррер: «Знаю, что трибуны будут поддерживать Робина, но постараюсь показать свою игру»|2
17:44 Михаэль Ридерштедт: «К игре с Альмагро не успел восстановиться»|0
10:56 Михаил Южный: «Всем известно, что Федерер на тренировках и в матче – это фактически два разных теннисиста»|12
14:23 Николас Альмагро: «Вы считаете, что Кубот сыграл идеально? Ну так и напишите»|3
22:17 Николас Альмагро: «Впереди самый важный грунтовый турнир в сезоне»|1
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