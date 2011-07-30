10:51 Марсель Гранольерс: «Я был стабилен и почти без брака играл на задней линии»|0
15:35 Жиль Симон: «У меня хорошая статистика финалов»|8
14:50 Михаил Южный: «В решающем сете было очень много брейк-пойнтов и брейков»|1
13:15 Жиль Симон: «Я обыграл Южного только один раз, а проиграл семь»|4
22:46 Южный впервые с 2005-го года выиграл матч в Гамбурге|2
20:20 Cтала известна сетка турнира в Гамбурге|3
09:56 Хуан Карлос Ферреро: «Я должен быть надежнее в розыгрышах и немного стабильнее»|0
10:47 Хуан Карлос Ферреро: «Результат матчей сейчас не так важен, но побеждать, конечно, приятно»|5
10:38 Михаил Южный: «Играть было трудно, но я доволен матчем»|0
17:43 Фернандо Вердаско: «Я думал, что мы сможем победить»|0
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .