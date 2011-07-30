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    Теннис Михаил Южный – Марсель Гранолье-Пуйоль

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    3 6 2
    Михаил ЮжныйРоссия
    6 3 6
    Марсель ГранольерсИспания
    Турнир Allianz Suisse Open. Мужчины. Гштаад, Швейцария, июль. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 30 июля 2011, 14:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Андреас Хайдер-Маурер –  Михаил Южный
    		 4:6 7:5 4:6
     Марсель Гранольерс –  Стэн Вавринка
    		 6:3 6:2  

    Будущие соперники

    Финал –  Фернандо Вердаско
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    Новости команд

    30 июля 2011

    10:51 Марсель Гранольерс: «Я был стабилен и почти без брака играл на задней линии»|0

    24 июля 2011

    15:35 Жиль Симон: «У меня хорошая статистика финалов»|8

    23 июля 2011

    14:50 Михаил Южный: «В решающем сете было очень много брейк-пойнтов и брейков»|1

    13:15 Жиль Симон: «Я обыграл Южного только один раз, а проиграл семь»|4

    19 июля 2011

    22:46 Южный впервые с 2005-го года выиграл матч в Гамбурге|2

    16 июля 2011

    20:20 Cтала известна сетка турнира в Гамбурге|3

    09:56 Хуан Карлос Ферреро: «Я должен быть надежнее в розыгрышах и немного стабильнее»|0

    15 июля 2011

    10:47 Хуан Карлос Ферреро: «Результат матчей сейчас не так важен, но побеждать, конечно, приятно»|5

    13 июля 2011

    10:38 Михаил Южный: «Играть было трудно, но я доволен матчем»|0

    10 июля 2011

    17:43 Фернандо Вердаско: «Я думал, что мы сможем победить»|0



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