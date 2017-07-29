08:44 Гоффен отыграл четыре матч-пойнта во втором круге в Гштааде|0
21:52 19-летний Тиафу впервые обыграл теннисиста Топ-50 и выиграл матч на «Уимблдоне»|5
08:57 Доминик Тим: «Надеюсь, мне удастся провести несколько матчей на следующей неделе в Анталье»|0
23:39 Робин Хаасе: «Поначалу я был гораздо лучше Надаля. А потом разминка закончилась»|6
21:58 В среду на «Ролан Гаррос» второй круг сыграют Кузнецова, Макарова, Надаль, Джокович|1
14:44 25-летний Ганфманн вышел в 1/4 финала на своем дебютном турнире АТР|5
12:57 Фернандо Вердаско: «Под конец заиграл невероятно»|2
20:35 Дубай (АТР). Маррей и Вердаско вышли в финал|22
09:52 Дель Потро оскорбил Хаасе по ходу матча в Базеле |72
16:57 Робин Хаасе: «Три года назад получил здесь козу. Сегодня надеялся на кубок и корову»|0
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .