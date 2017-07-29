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    Теннис Haase, Robin – Yannick Hanfmann

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Робин ХаасеГолландия
    3 7 7
    Янник ГанфманнГермания
    Турнир Allianz Suisse Open. Мужчины. Гштаад, Швейцария, июль. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 29 июля 2017, 10:40
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Давид Гоффен –  Робин Хаасе
    		 5:7 1:6
     Янник Ганфманн –  Жоао Соуза
    		 6:7 6:2 6:2

    Будущие соперники

    Финал –  Фабио Фоньини
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