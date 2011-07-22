android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Ксавье Малисс – Райан Харрисон

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 4 4
    Ксавье МалиссБельгия
    6 6 6
    Райан ХаррисонСША
    Турнир Atlanta Tennis Championships. Мужчины. Атланта, США, июль. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 22 июля 2011, 00:05
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Счет
     – 
     Ючи Сугита –  Райан Харрисон
    		 1:6 6:7

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Раджив Рам
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    19 июля 2011

    10:15 Сегодня день рождения Ксавье Малисса|2

    11 июля 2011

    20:51 Райан Харрисон: «Мы очень хотели выиграть первый титул»|0

    17:59 Мэттью Эбден: «Эта победа может стать шагом к другим более крупным достижениям»|0

    27 июня 2011

    18:05 Томич стал самым молодым четвертьфиналистом «Уимблдона» после Беккера в 1986 году|0

    26 июня 2011

    10:50 Ксавье Малисс: «У Томича по ходу матча случаются провалы»|0

    18 июня 2011

    09:38 Дмитрий Турсунов: «Я не очень хорошо знаю Додига»|1

    9 июня 2011

    09:55 Энди Маррей: «Чтобы обыграть Типсаревича, я должен сыграть лучше, чем сегодня»|0

    25 мая 2011

    08:19 Дмитрий Турсунов: «Возможно, обращусь с официальной жалобой на судью»|10

    24 мая 2011

    07:55 Харрисон сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос»|1

    20 апреля 2011

    09:32 Хуан Карлос Ферреро: «Планирую поиграть на высшем уровне еще 2-3 года»|2



    Лучшие материалы