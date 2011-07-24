20:08 Марди Фиш: «Мне повезло, что я смог побыстрее закончить матч»|1
18:23 Райан Харрисон: «Впервые в карьере ворвусь в Топ-100 мирового рейтинга»|9
10:30 Между Харрисоном и Малиссом во время их матча в Атланте произошла стычка|12
10:17 Марди Фиш: «Возвращаясь в места былой славы, всегда испытываешь давление»|0
08:25 Рейтинг АТР. Куницын поднялся на одну позицию, Турсунов опустился на одну строчку, Андреев – на две|2
20:51 Райан Харрисон: «Мы очень хотели выиграть первый титул»|0
17:59 Мэттью Эбден: «Эта победа может стать шагом к другим более крупным достижениям»|0
13:15 Марди Фиш: «Я очень хотел заработать это очко, чтобы Энди Роддик вышел играть, но не вышло»|0
12:32 Давид Феррер: «Я проявил психологическую стойкость»|1
08:00 Рейтинг АТР. Бердых обошел Фиша|1
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