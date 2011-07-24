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    Теннис Марди Фиш – Райан Харрисон

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Марди ФишСША
    2 4
    Райан ХаррисонСША
    Турнир Atlanta Tennis Championships. Мужчины. Атланта, США, июль. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 24 июля 2011, 03:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Марди Фиш –  Сомдев Девварман
    		 6:4 6:3
     Райан Харрисон –  Раджив Рам
    		 4:6 6:1 7:6

    Будущие соперники

    Финал –  Джон Изнер
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    18 июля 2011

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    11 июля 2011

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