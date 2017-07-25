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    Теннис Тэйлор Гарри Фриц – C. Eubanks

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 4
    Тэйлор ФрицСША
    7 6
    Кристофер ЮбенксСША
    Турнир Atlanta Tennis Championships. Мужчины. Атланта, США, июль. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 25 июля 2017, 23:15
    Статус матча завершен
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    Видео

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Джаред Дональдсон
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