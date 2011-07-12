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    Теннис Барбара Залавова Стрюкова – Карла Суарес-Наварро

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 2
    Барбора СтрыцоваЧехия
    7 6
    Карла Суарес-НаварроИспания
    Турнир Gastein Ladies. Женщины. Бад Гаштейн, Австрия, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 июля 2011, 12:00
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Аранта Парра-Сантонья
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