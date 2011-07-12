12:08 Полона Герцог: «За мою соперницу будут болельщики, но я готова к этому»|0
10:05 Барбора Захлавова-Стрыцова: «Я сказала себе, что должна сохранять терпение, держаться, и у меня все получилось»|1
13:15 Мона Бартел: «Я уверена, что могу побеждать лучших игроков»|1
21:30 Ли На: «В настоящее время любой игрок имеет шанс выиграть турнир «Большого шлема»|2
10:46 Ивета Бенешова: «В этот раз я знала, что мы победим»|0
14:55 Янина Викмайер: «Борьба шла с самого первого и до самого последнего очка»|0
13:55 Барбара Захлавова-Стрыцова: «Люблю играть решающие матчи»|0
12:53 Барбора Захлавова-Стрыцова: «Если ты не используешь реальные шансы, очень трудно победить в таких матчах»|2
12:18 Каролин Возняцки: «Барбора – настоящий боец»|3
16:34 Ана Иванович: «Во втором сете показала теннис хорошего качества»|3
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