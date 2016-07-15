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    Теннис Голубич, Виктория – Евгения Родина

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 6
    Виктория ГолубичШвейцария
    5 1
    Евгения РодинаРоссия
    Турнир Gastein Ladies. Женщины. Бад Гаштейн, Австрия, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 15 июля 2016, 11:35
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/32 финала Счет
     Мона Бартель –  Виктория Голубич
    		 6:2 1:6 5:7
     Евгения Родина –  Барбара Хас
    		 6:3 7:6  

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Карина Виттхефт
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