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10:17 Белинда Бенчич: «Здорово, что в четвертьфинале сразу две швейцарки»|3
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20:34 Хертогенбош (WTA). Родина в первом круге сыграет с Галфи, Бенчич вернется в тур|2
22:00 Ролан Гаррос. Квалификация. Хромачева вышла во второй круг, Родина, Лейкина выбыли|6
16:06 Кубок Федерации. Бенчич, Младенович, Плишкова, Бертенс возглавят свои сборные в полуфинале|6
07:53 Чарльстон (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Сайсай Чжэн, Родина – с Шведовой|3
09:08 Рейтинг WTA. В Топ-100 8 россиянок|6
14:04 Санкт-Петербург (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Флипкенс, Веснина – с Корне|3
10:21 Australian Open. Шарапова и Серена Уильямс попали в одну четверть сетки|39
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