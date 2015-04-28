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    Теннис Бенчич, Белинда – Ана Конюх

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    5 7 6
    Белинда БенчичШвейцария
    7 6 7
    Ана КонюхХорватия
    Турнир ECM Prague Open. Женщины. Прага, Чехия, апрель. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 апреля 2015, 15:20
    Статус матча завершен
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