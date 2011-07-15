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    Теннис Робин Содерлинг – Стараче, Потито

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Робин СодерлингШвеция
    3 4
    Потито СтарачеИталия
    Турнир Catella Swedish Open. Мужчины. Баштад, Швеция, июль. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 15 июля 2011, 15:30
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/8 финала Счет
     Робин Содерлинг –  Диего Хункейра
    		 6:0 6:1
     Джонатан Деснире Де Веги –  Потито Стараче
    		 0:6 7:6 2:6

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Томаш Бердых
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