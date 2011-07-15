08:00 Рейтинг АТР. Бердых обошел Фиша|1
21:56 Робин Содерлинг: «Создаем шедевр»|2
06:46 Рейтинг АТР. Джокович возглавил рейтинг, Бердых опустился на две позиции, Турсунов поднялся на шесть|33
18:47 Новак Джокович: «Я не удивлюсь, если Робин все-таки сыграет с нами на Кубке Дэвиса»|2
17:35 Елена Веснина: «И по игре всегда было видно, что Федерер явно с другой планеты»|29
18:19 Джон Ньюкомб: «Думаю, следует признать, что Томич нашел свой правильный путь»|3
15:45 Борис Беккер: «Доложу вам, рождается новая звезда»|21
15:16 Томич станет первой ракеткой Австралии по окончании «Уимблдона»|6
10:13 Бернард Томич: «Навсегда запомню этот турнир»|30
11:45 Содерлинг впервые в карьере выиграл матч, в котором проиграл два первых сета|5
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