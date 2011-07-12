12:02 Михаэль Ридерштедт: «Я боролся, сделал все, что мог, и многому научился»|0
14:05 Виктор Троицки: «В Кубке Дэвиса каждый матч надо играть с полной собранностью»|0
12:15 Михаэль Ридерштедт: «Я пытался сыграть агрессивно, но, к сожалению, не смог подать на четвертую партию»|0
17:13 Томми Робредо: «В первом сете до счета 3:3 шла борьба»|0
10:47 Максимо Гонсалес: «Пока я в Москве, хочу успеть купить маме подарок – матрешку»|0
19:00 Супруга Хьюитта Бек Картрайт на матче первого круга «Уимблдона» против Максимо Гонсалеса|6
08:15 Нью-Хейвен (АТР). Типсаревич вышел во второй круг, Багдатис и Габашвили выбыли и другие результаты|4
02:00 Умаг (АТР). Давыденко вышел в полуфинал и другие результаты|3
09:00 Умаг (АТР). Давыденко вышел в четвертьфинал и другие результаты|0
07:14 Умаг (АТР). Давыденко, Мельцер и Ферреро вышли во второй круг и другие результаты|0
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