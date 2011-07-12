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    Теннис Майкл Ридерштедт – Максимо Гонсалез

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 2 6
    Микаэль РидерстедтШвеция
    4 6 2
    Максимо ГонсалесАргентина
    Турнир Catella Swedish Open. Мужчины. Баштад, Швеция, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 июля 2011, 13:00
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Рубен Рамирес Идальго
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