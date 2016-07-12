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    Теннис Фернандо Вердаско – Хенри Лааксонен

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Фернандо ВердаскоИспания
    3 2
    Хенри ЛааксоненШвейцария
    Турнир Catella Swedish Open. Мужчины. Баштад, Швеция, июль. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 июля 2016, 10:15
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Альберт Монтанес
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