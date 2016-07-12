16:05 Вердаско по количеству пятисетовых матчей сравнялся с лидерами Федерером и Вавринкой|3
15:33 Лондон (АТР). Маррей в первом круге сыграет с Маю, Вавринка – с Вердаско, Раонич – с Киргиосом, дель Потро – с Изнером|9
12:59 Ион Цириак: «Для меня не проблема платить женщинам так же, как мужчинам, но я и рассчитываю на те же экономические результаты»|27
10:59 Вердаско, Монако, Альмагро, Кырстя получили wild card в Мадрид|0
18:25 Лукас Пуйе: «Несмотря на поражение, у меня была хорошая неделя»|2
18:13 Вердаско выиграл первый титул за 2 года|1
13:22 Бухарест (АТР). Вердаско обыграл Пуйе и завоевал титул|25
18:21 Финал турнира в Бухаресте перенесен на завтра|2
17:19 Бухарест (АТР). 1/2 финала. Вердаско обыграл Гарсия-Лопеса|6
08:05 Вердаско получил wild card в Эшторил |11
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