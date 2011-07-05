16:00 Стала известна сетка турнира в Ньюпорте|1
22:55 Игорь Куницын: «У меня был очень хороший сезон на траве»|0
13:47 Сегодня на уимблдонские корты выйдут два россиянина|0
12:35 Сегодня на «Уимблдоне» Куницын сыграет с Сийслингом|0
14:20 В первом раунде «Уимблдона» вновь сразятся Изнер и Маю|90
11:00 Сегодня на парижские корты выйдут два россиянина|0
22:44 Куницын выиграл «Челленджер» в Италии|0
15:03 Сегодня в Майами в мужском одиночном разряде на корт выйдут два россиянина|0
09:33 Куницын вышел в основную сетку турнира в Майами|3
09:10 Куницын уступил в финале челленджера в Сан-Хосе|1
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