android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Игорь Куницын – Йе-Цуо Ванг

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 5 2
    Игорь КуницынРоссия
    4 7 6
    Джимми ВанТайвань
    Турнир Campbells Hall of Fame Tennis Championships. Мужчины. Ньюпорт, США, июль. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 5 июля 2011, 19:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Будущие соперники

    1/8 финала –  Эдуард Роже-Васселин
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    3 июля 2011

    16:00 Стала известна сетка турнира в Ньюпорте|1

    22 июня 2011

    22:55 Игорь Куницын: «У меня был очень хороший сезон на траве»|0

    13:47 Сегодня на уимблдонские корты выйдут два россиянина|0

    20 июня 2011

    12:35 Сегодня на «Уимблдоне» Куницын сыграет с Сийслингом|0

    17 июня 2011

    14:20 В первом раунде «Уимблдона» вновь сразятся Изнер и Маю|90

    24 мая 2011

    11:00 Сегодня на парижские корты выйдут два россиянина|0

    22 мая 2011

    22:44 Куницын выиграл «Челленджер» в Италии|0

    25 марта 2011

    15:03 Сегодня в Майами в мужском одиночном разряде на корт выйдут два россиянина|0

    23 марта 2011

    09:33 Куницын вышел в основную сетку турнира в Майами|3

    21 марта 2011

    09:10 Куницын уступил в финале челленджера в Сан-Хосе|1



    Лучшие материалы