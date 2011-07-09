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    Теннис Джон Изнер – Тобиас Камке

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 7
    Джон ИзнерСША
    5 6
    Тобиас КамкеГермания
    Турнир Campbells Hall of Fame Tennis Championships. Мужчины. Ньюпорт, США, июль. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 9 июля 2011, 22:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Джон Изнер –  Алекс Богомолов
    		 7:6 6:4
     Эдуард Роже-Васселин –  Тобиас Камке
    		 6:3 1:6 3:6

    Будущие соперники

    Финал –  Оливье Рохус
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    Новости команд

    9 июля 2011

    08:56 Джон Изнер: «Я очень здорово подавал – это все и решило»|0

    8 июля 2011

    11:42 Тобиас Камке: «После второго сета я почувствовал, что контролирую игру»|0

    11:33 Джон Изнер: «Мне нужно играть более агрессивно»|0

    7 июля 2011

    12:44 Джон Изнер: «Когда я делаю ранний брейк, то чувствую себя более уверенно»|0

    6 июля 2011

    12:22 Джон Изнер: «Было бы здорово сыграть с Николя в финале»|0

    11:50 Николя Маю: «В этот раз встретиться с Джоном можем только в финале, так что оба будем довольны»|0

    3 июля 2011

    16:00 Стала известна сетка турнира в Ньюпорте|1

    22 июня 2011

    17:36 Тобиас Камке: «Безусловно, я очень рад перспективе сыграть на центральном корте»|0

    12:25 Джон Изнер: «Ничего в нашем исполнении сегодня и близко не могло сравниться с тем матчем»|2

    11:47 Николя Маю: «Атмосфера не оправдала наших ожиданий»|3



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