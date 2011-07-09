08:56 Джон Изнер: «Я очень здорово подавал – это все и решило»|0
11:42 Тобиас Камке: «После второго сета я почувствовал, что контролирую игру»|0
11:33 Джон Изнер: «Мне нужно играть более агрессивно»|0
12:44 Джон Изнер: «Когда я делаю ранний брейк, то чувствую себя более уверенно»|0
12:22 Джон Изнер: «Было бы здорово сыграть с Николя в финале»|0
11:50 Николя Маю: «В этот раз встретиться с Джоном можем только в финале, так что оба будем довольны»|0
16:00 Стала известна сетка турнира в Ньюпорте|1
17:36 Тобиас Камке: «Безусловно, я очень рад перспективе сыграть на центральном корте»|0
12:25 Джон Изнер: «Ничего в нашем исполнении сегодня и близко не могло сравниться с тем матчем»|2
11:47 Николя Маю: «Атмосфера не оправдала наших ожиданий»|3
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