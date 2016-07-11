11:54 Хьюстон (АТР). Турсунов в первом круге сыграет с Лацко|0
16:31 Села стал вторым игроком, выигравшим 20 «Челленджеров»|8
11:59 Григор Димитров: «Даже когда тренируюсь на корте №10 в Майами и никого нет, все равно играю с удовольствием»|4
22:25 Дуди Села: «Все призовые потрачу отвечать на смс»|2
18:27 Show Legend: в списке игроков, подозреваемых в договорных матчах, 4 россиянина|101
09:44 Монако снялся с Australian Open |1
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08:23 Атланта (АТР). Фиш в первом круге сыграет с Селой|0
08:39 Жо-Вильфред Тсонга: «Мне придется вести борьбу, так что лучше сохранять энергию»|3
19:14 Жазири снялся с матча турнира в Монпелье, чтобы избежать встречи с Селой|26
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