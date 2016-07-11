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    Теннис Дуди Села – Lacko, Lukas

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Дуди СелаИзраиль
    3 2
    Лукаш ЛацкоСловакия
    Турнир Campbells Hall of Fame Tennis Championships. Мужчины. Ньюпорт, США, июль. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 11 июля 2016, 16:15
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Раджив Рам
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