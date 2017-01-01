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    СКА
    СКА
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    Авангард
    Авангард
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    Салават Юлаев
    Салават Юлаев
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    Ак Барс
    Ак Барс
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    ЦСКА
    ЦСКА
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    Локомотив
    Локомотив
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    Трактор
    Трактор
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    Динамо Минск
    Динамо Минск
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    Сибирь
    Сибирь
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    Металлург Мг
    Металлург Мг
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    Спартак
    Спартак
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    Динамо
    Динамо
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    Торпедо
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    Амур
    Амур
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    Автомобилист
    Автомобилист
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    Северсталь
    Северсталь
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    Динамо Рига
    Динамо Рига
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    Лада
    Лада
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    Адмирал
    Адмирал
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    Югра
    Югра
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    Витязь
    Витязь
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    Нефтехимик
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    Сочи
    Сочи
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    Куньлунь Ред Стар
    Куньлунь Ред Стар
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    Медвешчак
    Медвешчак
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    Слован
    Слован
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