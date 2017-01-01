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    Трибуна Рейтинг тегов
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    1
    Реал Мадрид
    Реал Мадрид
    		Футбол 32857 Добавить в любимые
    2
    Барселона
    Барселона
    		Футбол 26776 Добавить в любимые
    3
    Атлетико
    Атлетико
    		Футбол 1858 Добавить в любимые
    4
    Валенсия
    Валенсия
    		Футбол 1110 Добавить в любимые
    5
    Севилья
    Севилья
    		Футбол 414 Добавить в любимые
    6
    Атлетик
    Атлетик
    		Футбол 353 Добавить в любимые
    7
    Вильярреал
    Вильярреал
    		Футбол 296 Добавить в любимые
    8
    Реал Сосьедад
    Реал Сосьедад
    		Футбол 235 Добавить в любимые
    9
    Депортиво
    Депортиво
    		Футбол 159 Добавить в любимые
    10
    Бетис
    Бетис
    		Футбол 139 Добавить в любимые
    11
    Малага
    Малага
    		Футбол 127 Добавить в любимые
    12
    Сельта
    Сельта
    		Футбол 75 Добавить в любимые
    13
    Эспаньол
    Эспаньол
    		Футбол 74 Добавить в любимые
    14
    Лас-Пальмас
    Лас-Пальмас
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    15
    Эйбар
    Эйбар
    		Футбол 54 Добавить в любимые
    16
    Алавес
    Алавес
    		Футбол 29 Добавить в любимые
    17
    Гранада
    Гранада
    		Футбол 26 Добавить в любимые
    18
    Осасуна
    Осасуна
    		Футбол 25 Добавить в любимые
    19
    Спортинг Хихон
    Спортинг Хихон
    		Футбол 21 Добавить в любимые
    20
    Леганес
    Леганес
    		Футбол 7 Добавить в любимые
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