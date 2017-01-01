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    Трибуна Рейтинг тегов
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    1
    Спартак
    Спартак
    		Футбол 43877 Добавить в любимые
    2
    Зенит
    Зенит
    		Футбол 36804 Добавить в любимые
    3
    ЦСКА
    ЦСКА
    		Футбол 30836 Добавить в любимые
    4
    Локомотив
    Локомотив
    		Футбол 12146 Добавить в любимые
    5
    Анжи
    Анжи
    		Футбол 4826 Добавить в любимые
    6
    Рубин
    Рубин
    		Футбол 4820 Добавить в любимые
    7
    Ростов
    Ростов
    		Футбол 2832 Добавить в любимые
    8
    Краснодар
    Краснодар
    		Футбол 2657 Добавить в любимые
    9
    Крылья Советов
    Крылья Советов
    		Футбол 2210 Добавить в любимые
    10
    Урал
    Урал
    		Футбол 1211 Добавить в любимые
    11
    Амкар
    Амкар
    		Футбол 1184 Добавить в любимые
    12
    Терек
    Терек
    		Футбол 794 Добавить в любимые
    13
    Томь
    Томь
    		Футбол 731 Добавить в любимые
    14
    Уфа
    Уфа
    		Футбол 718 Добавить в любимые
    15
    Арсенал Тула
    Арсенал Тула
    		Футбол 663 Добавить в любимые
    16
    Оренбург
    Оренбург
    		Футбол 162 Добавить в любимые
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