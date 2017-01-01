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    Только хорошие новости
    Узнавайте первым о громких победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта.
    Оповещения Sports.ru
    о победах, трансферах и событиях, меняющих мир спорта. Не чаще двух раз в день.
    Пуш-уведомления Sports.ru
    о победах, трансферах и спортивных событиях, которые нельзя пропустить.
    Подписаться