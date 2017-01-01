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    Трибуна Рейтинг тегов
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    1
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Юнайтед
    		Футбол 28890 Добавить в любимые
    2
    Арсенал
    Арсенал
    		Футбол 17783 Добавить в любимые
    3
    Челси
    Челси
    		Футбол 17135 Добавить в любимые
    4
    Ливерпуль
    Ливерпуль
    		Футбол 15006 Добавить в любимые
    5
    Манчестер Сити
    Манчестер Сити
    		Футбол 2848 Добавить в любимые
    6
    Тоттенхэм
    Тоттенхэм
    		Футбол 2097 Добавить в любимые
    7
    Лестер
    Лестер
    		Футбол 937 Добавить в любимые
    8
    Эвертон
    Эвертон
    		Футбол 620 Добавить в любимые
    9
    Вест Хэм
    Вест Хэм
    		Футбол 567 Добавить в любимые
    10
    Саутгемптон
    Саутгемптон
    		Футбол 412 Добавить в любимые
    11
    Суонси
    Суонси
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    12
    Сандерленд
    Сандерленд
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    Сток Сити
    Сток Сити
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    Борнмут
    Борнмут
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    15
    Кристал Пэлас
    Кристал Пэлас
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    Мидлсбро
    Мидлсбро
    		Футбол 119 Добавить в любимые
    17
    Вест Бромвич
    Вест Бромвич
    		Футбол 96 Добавить в любимые
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    Уотфорд
    Уотфорд
    		Футбол 87 Добавить в любимые
    19
    Халл
    Халл
    		Футбол 76 Добавить в любимые
    20
    Бернли
    Бернли
    		Футбол 65 Добавить в любимые
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