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    Трибуна Рейтинг тегов
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    1
    Лейкерс
    Лейкерс
    		Баскетбол 2760 Добавить в любимые
    2
    Бостон
    Бостон
    		Баскетбол 1896 Добавить в любимые
    3
    Майами
    Майами
    		Баскетбол 1791 Добавить в любимые
    4
    Чикаго
    Чикаго
    		Баскетбол 1459 Добавить в любимые
    5
    Сан-Антонио
    Сан-Антонио
    		Баскетбол 1090 Добавить в любимые
    6
    Кливленд
    Кливленд
    		Баскетбол 1000 Добавить в любимые
    7
    Голден Стэйт
    Голден Стэйт
    		Баскетбол 989 Добавить в любимые
    8
    Оклахома-Сити
    Оклахома-Сити
    		Баскетбол 778 Добавить в любимые
    9
    Миннесота
    Миннесота
    		Баскетбол 615 Добавить в любимые
    10
    Нью-Йорк
    Нью-Йорк
    		Баскетбол 574 Добавить в любимые
    11
    Даллас
    Даллас
    		Баскетбол 313 Добавить в любимые
    12
    Бруклин
    Бруклин
    		Баскетбол 299 Добавить в любимые
    13
    Хьюстон
    Хьюстон
    		Баскетбол 294 Добавить в любимые
    14
    Финикс
    Финикс
    		Баскетбол 290 Добавить в любимые
    15
    Денвер
    Денвер
    		Баскетбол 267 Добавить в любимые
    16
    Клипперс
    Клипперс
    		Баскетбол 267 Добавить в любимые
    17
    Детройт
    Детройт
    		Баскетбол 265 Добавить в любимые
    18
    Портленд
    Портленд
    		Баскетбол 246 Добавить в любимые
    19
    Филадельфия
    Филадельфия
    		Баскетбол 200 Добавить в любимые
    20
    Орландо
    Орландо
    		Баскетбол 184 Добавить в любимые
    21
    Торонто
    Торонто
    		Баскетбол 157 Добавить в любимые
    22
    Индиана
    Индиана
    		Баскетбол 157 Добавить в любимые
    23
    Мемфис
    Мемфис
    		Баскетбол 157 Добавить в любимые
    24
    Милуоки
    Милуоки
    		Баскетбол 136 Добавить в любимые
    25
    Юта
    Юта
    		Баскетбол 132 Добавить в любимые
    26
    Сакраменто
    Сакраменто
    		Баскетбол 128 Добавить в любимые
    27
    Вашингтон
    Вашингтон
    		Баскетбол 108 Добавить в любимые
    28
    Шарлотт
    Шарлотт
    		Баскетбол 96 Добавить в любимые
    29
    Новый Орлеан
    Новый Орлеан
    		Баскетбол 94 Добавить в любимые
    30
    Атланта
    Атланта
    		Баскетбол 82 Добавить в любимые
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