49 Хомченовский (Караваев)
51 Будковский (Липартия)
5 апреля 2015, 14:00
Главный судья Анатолий Абдула
Помощники судьи Сергей Приступа, Евгений Петраков
Запасной судья Юрий Грисьо
|Волынь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|62
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|59
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|29
|0
|0
|
|32
|0
|0
|
|6
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Заря
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|86
|0
|1
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|65
|1
|0
|
|5
|0
|0
|
|26
|0
|0
|
|45
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Богдан Шуст
|Вр
|13
|Артем Шабанов
|Защ
|15
|Ивица Жунич
|Защ
|23
|Дмитрий Немчанинов
|Защ
|91
|Темур Парцвания
|Защ
|10
|Эрик Бикфалви
|ПЗ
|11
|Вячеслав Шарпар
|ПЗ
|19
|Александр Кобахидзе
|ПЗ
|79
|Майкл Бабатунде
|ПЗ
|8
|Сергей Политыло
|ПЗ
|93
|Флорентин Матей
|ПЗ
|Виталий Кварцяный
|тренер
|Травмированные
|42
|Виталий Недилько
|Вр
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кршеван Сантини
|Вр
|15
|Виталий Вернидуб
|Защ
|39
|Евгений Опанасенко
|Защ
|6
|Никита Каменюка
|Защ
|8
|Максим Малышев
|Защ
|99
|Андрей Пилявский
|Защ
|18
|Руслан Малиновский
|ПЗ
|22
|Желько Любенович
|ПЗ
|37
|Дмитрий Хомченовский
|ПЗ
|4
|Игорь Чайковский
|ПЗ
|28
|Филипп Будковский
|Нап
|Юрий Вернидуб
|тренер
|Травмированные
|12
|Рустам Худжамов
|Вр
|30
|Никита Шевченко
|Вр
|25.03.2015
|Волынь
|5 : 0
|Тернополь
|13.03.2015
|Карпаты
|0 : 2
|Волынь
|08.03.2015
|Волынь
|1 : 1
|Черноморец Одесса
|15.03.2015
|Заря
|1 : 0
|Черноморец Одесса
|07.03.2015
|Мариуполь
|2 : 1
|Заря
|04.03.2015
|Заря
|1 : 2
|Динамо Киев
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