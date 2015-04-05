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    Футбол Волынь – Заря

    Волынь

    Луцк
    Текущая форма

    32 Шарпар

    Заря

    Луганск
    Текущая форма

    49 Хомченовский (Караваев)

    51 Будковский (Липартия)

    1 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 18 тур

    5 апреля 2015, 14:00

    Главный судья Анатолий Абдула

    Помощники судьи Сергей Приступа, Евгений Петраков

    Запасной судья Юрий Грисьо

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