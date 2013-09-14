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    Sports.ru

    Футбол Мариуполь – Заря

    Мариуполь

    Мариуполь
    Текущая форма

    7 Перейра

    Заря

    Луганск
    Текущая форма
    1 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 9 тур

    14 сентября 2013, 17:00

    Главный судья Сергей Березка

    Помощники судьи Любомир Харко, Сергей Приступа

    Запасной судья Наталья Рачинская

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


    Мариуполь

    Состав команды по версии Sports.ru
    12  Рустам Худжамов Вр
    13  Сергей Яворский Защ
    23  Николай Ищенко Защ
    7  Сергей Шевчук 1985 Защ
    77  Артем Путивцев Защ
    91  Богдан Бутко Защ
    17  Виталий Федотов ПЗ
    2  Алексей Полянский ПЗ
    33  Роман Емельянов ПЗ
    16  Александр Мандзюк Нап
    39  Владислав Кулач Нап
    Травмированные
    44  Иван Ордец Защ

    Заря

    Состав команды по версии Sports.ru
    12  Виталий Постранский Вр
    14  Тони Шуньич Защ
    15  Виталий Вернидуб Защ
    16  Григорий Ярмаш Защ
    17  Никола Игнятиевич Защ
    6  Никита Каменюка Защ
    10  Джаба Липартия ПЗ
    35  Александр Грицай ПЗ
    37  Дмитрий Хомченовский ПЗ
    4  Игорь Чайковский ПЗ
     Данило де Оливейра Нап
     Юрий Вернидуб тренер
    Травмированные
    5  Артем Гордиенко Защ
    18  Сергей Ференчак ПЗ
    первый тайм второй тайм
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      Комментирует Ярослав Марьянко
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