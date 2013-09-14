14 сентября 2013, 17:00
Главный судья Сергей Березка
Помощники судьи Любомир Харко, Сергей Приступа
Запасной судья Наталья Рачинская
|Мариуполь
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|77
|0
|0
|
|85
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|64
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|1
|0
|
|14
|0
|0
|
|27
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|
|Заря
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|54
|0
|0
|
|60
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|66
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|31
|0
|0
|
|25
|0
|0
|
|37
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|12
|Рустам Худжамов
|Вр
|13
|Сергей Яворский
|Защ
|23
|Николай Ищенко
|Защ
|7
|Сергей Шевчук 1985
|Защ
|77
|Артем Путивцев
|Защ
|91
|Богдан Бутко
|Защ
|17
|Виталий Федотов
|ПЗ
|2
|Алексей Полянский
|ПЗ
|33
|Роман Емельянов
|ПЗ
|16
|Александр Мандзюк
|Нап
|39
|Владислав Кулач
|Нап
|Травмированные
|44
|Иван Ордец
|Защ
|Состав команды по версии Sports.ru
|12
|Виталий Постранский
|Вр
|14
|Тони Шуньич
|Защ
|15
|Виталий Вернидуб
|Защ
|16
|Григорий Ярмаш
|Защ
|17
|Никола Игнятиевич
|Защ
|6
|Никита Каменюка
|Защ
|10
|Джаба Липартия
|ПЗ
|35
|Александр Грицай
|ПЗ
|37
|Дмитрий Хомченовский
|ПЗ
|4
|Игорь Чайковский
|ПЗ
|Данило де Оливейра
|Нап
|Юрий Вернидуб
|тренер
|Травмированные
|5
|Артем Гордиенко
|Защ
|18
|Сергей Ференчак
|ПЗ
|01.09.2013
|Черноморец Одесса
|1 : 0
|Мариуполь
|24.08.2013
|Арсенал К
|1 : 2
|Мариуполь
|17.08.2013
|Мариуполь
|3 : 0
|Металлург Д
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