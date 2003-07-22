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    Футбол Динамо Киев – Арсенал К

    Динамо Киев

    Киев
    Текущая форма
    Арсенал К

    Киев
    Текущая форма
    3 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига

    22 июля 2003

    Превью Онлайн ВидеоПрогнозы

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    первый тайм второй тайм
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