android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Металлург Д – Нефтяник-Укрнефть

    Металлург Д

    Донецк
    Текущая форма
    Нефтяник-Укрнефть

    Ахтырка
    Текущая форма
    2 : 1
    завершен

    Украина. Премьер-лига

    12 апреля 2008, 18:00

    Превью Онлайн ВидеоПрогнозы

    Видео


     
     
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    10 апреля 2008

    21:22 На просмотр в донецкий «Металлург» прибыл бразильский полузащитник|0

    6 апреля 2008

    19:56 Чемпионат Украины. 24-й тур. Киевское «Динамо» сыграло вничью с донецким «Металлургом», «Шахтер» проиграл «Черноморцу» и другие результаты|22

    12:56 Бадр Эль-Каддури: «Не могу сказать, что мы играли плохо против «Металлурга»|0

    5 апреля 2008

    20:54 Александр Алиев: «Мы не должны были упускать победу»|2

    20:46 Юрий Семин: «В последнее время мы даем фору сопернику в один мяч»|1

    08:21 Костов дебютирует в качестве тренера «Металлурга» в матче с киевским «Динамо»|0

    31 марта 2008

    20:54 Чемпионат Украины. 23-й тур. Самодин принес «Днепру» победу над «Ворсклой» и другие результаты|13

    28 марта 2008

    23:36 Четыре игрока сборной Перу отстранены от игр на 18 месяцев|3

    23 марта 2008

    18:52 Чемпионат Украины. 22-й тур. Киевское «Динамо» разгромило «Кривбасс», «Таврия» обыграла «Шахтер» и другие результаты|24

    19 марта 2008

    23:53 Юрий Семин: «Доволен победой, хотя она могла бы быть крупнее»|8



    Лучшие материалы