12 апреля 2008, 18:00
|05.04.2008
|Динамо Киев
|3 : 3
|Металлург Д
|29.03.2008
|Металлург Д
|1 : 2
|Таврия
|23.03.2008
|Металлург Д
|0 : 0
|Харьков
|06.04.2008
|Нефтяник-Укрнефть
|1 : 4
|Харьков
|30.03.2008
|Кривбасс
|0 : 1
|Нефтяник-Укрнефть
|22.03.2008
|Нефтяник-Укрнефть
|0 : 0
|Карпаты
21:22 На просмотр в донецкий «Металлург» прибыл бразильский полузащитник|0
19:56 Чемпионат Украины. 24-й тур. Киевское «Динамо» сыграло вничью с донецким «Металлургом», «Шахтер» проиграл «Черноморцу» и другие результаты|22
12:56 Бадр Эль-Каддури: «Не могу сказать, что мы играли плохо против «Металлурга»|0
20:54 Александр Алиев: «Мы не должны были упускать победу»|2
20:46 Юрий Семин: «В последнее время мы даем фору сопернику в один мяч»|1
08:21 Костов дебютирует в качестве тренера «Металлурга» в матче с киевским «Динамо»|0
20:54 Чемпионат Украины. 23-й тур. Самодин принес «Днепру» победу над «Ворсклой» и другие результаты|13
23:36 Четыре игрока сборной Перу отстранены от игр на 18 месяцев|3
18:52 Чемпионат Украины. 22-й тур. Киевское «Динамо» разгромило «Кривбасс», «Таврия» обыграла «Шахтер» и другие результаты|24
23:53 Юрий Семин: «Доволен победой, хотя она могла бы быть крупнее»|8
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