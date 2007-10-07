7 октября 2007, 20:00
|30.09.2007
|Черноморец Одесса
|2 : 0
|Таврия
|26.09.2007
|Титан
|0 : 3
|Черноморец Одесса
|23.09.2007
|Арсенал К
|1 : 2
|Черноморец Одесса
02:10 Кубок УЕФА. Первый раунд. Ответные матчи. «Зенит» сыграл вничью со «Стандардом», «Локомотив» выиграл у «Мидтьюлланда», «Спартак» – у «Хэкена» и другие результаты|1197
21:59 Чемпионат Украины. 11-й тур. «Динамо» уступило аутсайдеру чемпионата, «Шахтер» победил запорожский «Металлург» и другие результаты|19
03:30 Виталий Шевченко: «До сих пор обидно, что не дали доработать в «Сатурне»|9
03:18 Виталий Шевченко: «Выбрасываем миллионы на легионеров и не можем заплатить детскому тренеру три тысячи долларов»|3
22:41 Чемпионат Украины. 10-й тур. «Шахтер» разгромил «Днепр» и другие матчи|8
23:18 «Днепр» и «Шахтер» рассудит итальянский арбитр|3
01:11 Тимошенко хочет сократить количество легионеров в «Шахтере»|40
03:06 Кристиано Лукарелли: «Все мысли только об игре с «Селтиком»|0
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