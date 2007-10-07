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    Футбол Черноморец Одесса – Днепр

    Черноморец Одесса

    Одесса
    Текущая форма
    Днепр

    Днепр
    Текущая форма
    1 : 2
    завершен

    Украина. Премьер-лига

    7 октября 2007, 20:00

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